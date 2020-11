Antonino Cannavacciuolo | il video inedito con Maradona | “Un onore averti nel mio ristorante”

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il mondo piange la scomparsa del più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando. Tantissimi i messaggi, in queste ore, sui social di vicinanza e cordoglio alla famiglia. Anche lo chefha pubblicato un suo personalissimo ricordo de Il Pibe De Oro. Anni fa, infatti,è stato ospite del giudice L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ScorpioAngel_ : Maradona a cena da Antonino Cannavacciuolo ?? - AttoriCastingit : Sono ripartite le selezioni per #MasterChef 2021“, il fortunato talent show di #sky dedicato agli amanti dei fornel… - PiacereGusto : CRISTINA BOWERMAN STASERA PROTAGONISTA SU SKY UNO Alle 21.15: sfida tutta al femminile nel tv show gastronomico Ant… - _PuntoZip_ : ANTONINO CHEF ACADEMY – Nell’Accademia di CHEF CANNAVACCIUOLO stasera ospiti: CRISTINA BOWERMAN e ANA ROŠ – Su Sky… - CeccarelliL_ : ANTONINO CHEF ACADEMY – Nell’Accademia di CHEF CANNAVACCIUOLO stasera ospiti: CRISTINA BOWERMAN e ANA ROŠ – Su Sky… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonino Cannavacciuolo

Diego Maradona jr piange la morte del papà: "Il capitano del mio cuore non morirà mai" Il figlio del Pibe, Diego Armando Junior ha voluto così ricordare il papà sul proprio profilo ufficiale sui socia ...Un anno fa gli chef erano sul tetto del mondo, adesso molte insegne della ristorazione lottano per la sopravvivenza. La pandemia ha sconvolto un settore simbolo del Made in Italy nel mondo ma, ...