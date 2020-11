“Ancora non riesco a crederci…” l’ultimo saluto di Gigi D’Alessio (Di giovedì 26 novembre 2020) L’amato cantautore Gigi D’Alessio piange la scomparsa di Diego Armando Maradona e svela la “cosa che non dimenticherò mai”: il suo toccante messaggio Una notizia tragica che getta tristezza nei cuori di tutti gli appassionati di sport e del calcio, quella della scomparsa di Diego Armando Maradona: non manca l’addio di Gigi D’Alessio, l’amato cantautore, che affida ad Instagram il suo toccante messaggio. Un idolo di tutti i tifosi che hanno sognato, si sono emozionati e attraverso il suo talento e la sua magia hanno imparato ad amare e a legarsi al calcio. I messaggi di affetto e di cordoglio, così come dei ricordi, si susseguono sui social, e tra questi non mancano i vip che hanno voluto salutare Maradona. Non può mancare tra questi D’Alessio, che come i suoi concittadini, piange la ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) L’amato cantautorepiange la scomparsa di Diego Armando Maradona e svela la “cosa che non dimenticherò mai”: il suo toccante messaggio Una notizia tragica che getta tristezza nei cuori di tutti gli appassionati di sport e del calcio, quella della scomparsa di Diego Armando Maradona: non manca l’addio di, l’amato cantautore, che affida ad Instagram il suo toccante messaggio. Un idolo di tutti i tifosi che hanno sognato, si sono emozionati e attraverso il suo talento e la sua magia hanno imparato ad amare e a legarsi al calcio. I messaggi di affetto e di cordoglio, così come dei ricordi, si susseguono sui social, e tra questi non mancano i vip che hanno voluto salutare Maradona. Non può mancare tra questi, che come i suoi concittadini, piange la ...

MarcoBellinazzo : 'Chi pensa che a Napoli il calcio sia solo calcio non ha capito ancora che cos'è il calcio, né che cos'è Napoli'.… - _GigiDAlessio_ : Ancora non riesco a crederci. Sei stato il più grande di tutti.Quello che hai significato per Napoli non si può spi… - NicolaPorro : Tra il leader del #Psi e i #comunisti non c’è mai stato feeling. E c’è un motivo ben preciso per cui i pochi nostal… - withlodoggero : Non io che ci rimango ancora male per quel cazzo di voto - fremebonda : @misspassinella1 Penso niente, solo non ho ancora capito a che servono sti navigator visto che non “navigano” -

