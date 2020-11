Vetri puliti e lucidi usando del semplice borotalco! (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le grandi vetrate, sono bellissime, fanno entrare tanta luce in casa e creano un collegamento diretto con l’esterno ma, se vogliamo essere davvero onesti, il primissimo pensiero che facciamo di fronte ad una parete a Vetri è quello su quanto sia difficile mantenerli puliti. La detersione dei Vetri è un vero incubo per chi fa le pulizie di casa, oltre ad essere pesante ci costringe ad andare su e giù per una scala e, la cosa peggiore, è che il più delle volte rimaniamo delusi dal risultato. Come risultato cominciamo ad acquistare ogni tipo di prodotto e panno che troviamo in commercio, quello che invece dovremo fare è aprire il cassetto del bagno e prendere del borotalco. Detergente per Vetri al borotalco Per avere il nostro profumatissimo detergente per Vetri, non servirà altro che dell’acqua e del ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le grandi vetrate, sono bellissime, fanno entrare tanta luce in casa e creano un collegamento diretto con l’esterno ma, se vogliamo essere davvero onesti, il primissimo pensiero che facciamo di fronte ad una parete aè quello su quanto sia difficile mantenerli. La detersione deiè un vero incubo per chi fa le pulizie di casa, oltre ad essere pesante ci costringe ad andare su e giù per una scala e, la cosa peggiore, è che il più delle volte rimaniamo delusi dal risultato. Come risultato cominciamo ad acquistare ogni tipo di prodotto e panno che troviamo in commercio, quello che invece dovremo fare è aprire il cassetto del bagno e prendere del borotalco. Detergente peral borotalco Per avere il nostro profumatissimo detergente per, non servirà altro che dell’acqua e del ...

Marco_Slongo : @ladoria1 @Ilikeparadox L'importante e' che continui a parlare di Degas e del suo atelier con i vetri poco puliti. - sandrobah : @trappolapertopi Vetri puliti eh - jungle1970 : @neap_psycho Se ci sono delle lumachine, ancora meglio, ti terranno vetri puliti e mangeranno residui di mangime. V… - Notlimitedset : @IlTecnico_ASR Impazzirei.. per me i vetri devono sempre essere perfettamente puliti - ArrigoFabrizio : @ErosMGHope @GrandeFratello @alfosignorini @EliaAntonella E mai puliti vedi i vetri come puzzano -

Ultime Notizie dalla rete : Vetri puliti Vetri puliti in modo smart: 80€ di sconto su Amazon Telefonino.net “Ti spazzo in due”, le cinque superstar della pulizia domestica

Tre generazioni di donne (nonna, due figlie e due nipoti) titolari di un’impresa di pulizie e protagoniste del nuovo docureality di Real Time “Ti spazzo in due”, al via da m ...

“Ti Spazzo in Due” su Real time da mercoledì 25 novembre alle ore 21.20...0

"Ti Spazzo in Due" su Real time da mercoledì 25 novembre alle ore 21.20 per una casa sempre pulita e brillante con il team Paglionico ...

Tre generazioni di donne (nonna, due figlie e due nipoti) titolari di un’impresa di pulizie e protagoniste del nuovo docureality di Real Time “Ti spazzo in due”, al via da m ..."Ti Spazzo in Due" su Real time da mercoledì 25 novembre alle ore 21.20 per una casa sempre pulita e brillante con il team Paglionico ...