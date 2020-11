The Crown, riscoppia la Diana mania. Rifatto il suo maglione con le pecore (Di mercoledì 25 novembre 2020) Con l’uscita della quarta stagione è tornata la Diana mania La quarta stagione di “The Crown“, acclamata serie Netflix sulla vita della famiglia reale inglese e sulla Regina Elisabetta, ha fatto riscoppiare la Diana mania. Leggi anche: “The Crown”: la quarta stagione con Diana e Margaret Thatcher Lady D è interpretata da una quasi perfetta Emma Corrin che dal taglio di capello alla mimica facciale ed espressiva richiama tantissimo la compianta principessa. Nelle prime puntate della serie (episodio 3) si vede un celebre capo indossato dall’ex moglie di Carlo, un semplice maglione con le pecore tra cui ne spicca una dal colore nero. Il maglione è tornato in vendita a un prezzo non di certo accettabile. ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Con l’uscita della quarta stagione è tornata laLa quarta stagione di “The“, acclamata serie Netflix sulla vita della famiglia reale inglese e sulla Regina Elisabetta, ha fattore la. Leggi anche: “The”: la quarta stagione cone Margaret Thatcher Lady D è interpretata da una quasi perfetta Emma Corrin che dal taglio di capello alla mimica facciale ed espressiva richiama tantissimo la compianta principessa. Nelle prime puntate della serie (episodio 3) si vede un celebre capo indossato dall’ex moglie di Carlo, un semplicecon letra cui ne spicca una dal colore nero. Ilè tornato in vendita a un prezzo non di certo accettabile. ...

NetflixIT : Come ci sentiamo dopo una maratona di The Crown. - callmelalaland : @darksaoirse Onestamente non ne vedo proprio la necessità. Se proprio volevano farlo non potevano almeno aspettare… - whatshername_s : Comunque ieri sera ho finito The Crown e P A Z Z E S C A, odio praticamente tutti i personaggi, attori strepitosi - R0GERSBARNES : 4x06 di the crown comunque mi spiace ma gillian anderson per quanto brava non parla come la thatcher, sembra un po' caricaturale - RollingStoneita : Avete visto l’episodio sulla valanga che travolse Carlo? Ora ad essere travolta è la serie #Netflix #TheCrown… -