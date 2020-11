Stop alla violenza sulle donne: a Benevento una panchina rossa in ricordo di Miriam e Raffaella (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Una nuova panchina in città, ma non è come le altre. Sorge nei pressi della Chiesa dell’Addolorata al Rione Libertà ed è di colore rosso e vuole ricordare a tutti i cittadini il terribile fenomeno della violenza ai danni delle donne nel giorno dedicato proprio alla lotta contro le prevaricazioni di genere. La nuova panchina rossa in città, dopo quella installata nei pressi del Tribunale, vuole essere anche un ricordo e un monito per tutti: a poca distanza infatti viveva Miriam Cavalluzzo, una giovane concittadina, promessa dello sport nazionale e Raffaella Ranauro, entrambe vittime di tale assurda violenza, due delle troppe vittime innocenti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Una nuovain città, ma non è come le altre. Sorge nei pressi della Chiesa dell’Addolorata al Rione Libertà ed è di colore rosso e vuole ricordare a tutti i cittadini il terribile fenomeno dellaai danni dellenel giorno dedicato propriolotta contro le prevaricazioni di genere. La nuovain città, dopo quella instta nei pressi del Tribunale, vuole essere anche une un monito per tutti: a poca distanza infatti vivevaCavalluzzo, una giovane concittadina, promessa dello sport nazionale eRanauro, entrambe vittime di tale assurda, due delle troppe vittime innocenti ...

LauraPausini : Nessuna donna al mondo merita di provare paura e sapere che durante il lockdown (proprio oggi altri 2 casi in Itali… - Piu_Europa : Ministero salute ha sospeso per 3 mesi attività allevamenti #visoni in Italia. Crediamo possa essere occasione per… - romeoagresti : ?? La #Juventus confida di recuperare #Bonucci (problema alla coscia destra) tra la sfida di Benevento e quella con… - sara_oliete : RT @LauraPausini: Nessuna donna al mondo merita di provare paura e sapere che durante il lockdown (proprio oggi altri 2 casi in Italia) il… - Marko_Morandi : RT @Marko_Morandi: @borghi_claudio @12qbert @Yi_Benevolence Per esempio: • Divieto autopsie (ai medici è stato impedito di effettuare l’an… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop alla Stop alla violenza sulle donne, la panchina rossa all'Università di Cagliari L'Unione Sarda Ford Focus 1.5 TDCi 120 CV Start&Stop Business del 2016 usata a Oristano

Cliente verrà accolto e riaccompagnato alla stazione ferroviaria o dei bus di Oristano. Finanziamenti agevolati e personalizzati con possibilità di permuta. Consegna vettura e trasferimento di ...

Ibrahimovic rassicura il Milan: "Infortunio non grave, solo una o due settimane di stop"

Dopo aver messo le mani per la 12.ma volta sul Pallone d'Oro svedese, Zlatan Ibrahimovic si è raccontato in una lunga intervista ad Aftonbladet, riaprendo le porte a un suo ritorno in nazionale e parl ...

Cliente verrà accolto e riaccompagnato alla stazione ferroviaria o dei bus di Oristano. Finanziamenti agevolati e personalizzati con possibilità di permuta. Consegna vettura e trasferimento di ...Dopo aver messo le mani per la 12.ma volta sul Pallone d'Oro svedese, Zlatan Ibrahimovic si è raccontato in una lunga intervista ad Aftonbladet, riaprendo le porte a un suo ritorno in nazionale e parl ...