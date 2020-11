Regione Lazio: 2.3 mln per iniziative e progetti a contrasto violenza donne (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – Il contrasto alla violenza contro le donne 365 giorni l’anno, e non solo nella Giornata Internazionale che celebra la lotta a questo orribile fenomeno sociale. E’ lo spirito con cui la Regione Lazio da una parte ha presentato alcune delle nuove azioni messe in campo e dall’altro ha ricordato quanto fatto finora su questo fronte. Il presidente Nicola Zingaretti, insieme all’assessora alle Pari Opportunita’, Giovanna Pugliese, alla presidente della commissione regionale competente, Eleonora Mattia, e al presidente dell’ordine dell’avvocati di Roma, Antonino Galletti, ha annunciato una serie di progetti per il contrasto della violenza maschile e per la promozione di una cultura contro l’odio, la violenza e gli stereotipi di genere, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – Ilallacontro le365 giorni l’anno, e non solo nella Giornata Internazionale che celebra la lotta a questo orribile fenomeno sociale. E’ lo spirito con cui lada una parte ha presentato alcune delle nuove azioni messe in campo e dall’altro ha ricordato quanto fatto finora su questo fronte. Il presidente Nicola Zingaretti, insieme all’assessora alle Pari Opportunita’, Giovanna Pugliese, alla presidente della commissione regionale competente, Eleonora Mattia, e al presidente dell’ordine dell’avvocati di Roma, Antonino Galletti, ha annunciato una serie diper ildellamaschile e per la promozione di una cultura contro l’odio, lae gli stereotipi di genere, ...

LegaSalvini : IL PRONTO SOCCORSO DEL SANT'EUGENIO È UNA VERGOGNA. ECCO LE FOTO CHOC - RegioneLazio : ??Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In diretta dalla Regione Lazio:… - DanielaScalcob : RT @GuidoCrosetto: 1/2 Regione Lazio. Ritorno del bambino a scuola. Tampone obbligatorio. Pediatra: “Non posso fare la ricetta bianca, perc… - pietrogiliberti : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: in settimana saranno consegnate ai medici di medicina generale 140 mila dosi d… - AntonioDiBari85 : RT @CampioneOmaggio: Altri milioni spariti! -