Nuovo Dpcm, spostamenti in seconde case: quando si potrà fare (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ad inizio dicembre arriverà un Nuovo Dpcm da parte del Governo. Al suo interno verrà affrontata anche la questione spostamenti nelle case adibite per le ferie. Il Nuovo Dpcm atteso per l’inizio di dicembre dovrebbe comportare l’introduzione di alcune novità per quanto riguarda gli spostamenti. In particolar modo sarà la mobilità verso le cosiddette seconde L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ad inizio dicembre arriverà unda parte del Governo. Al suo interno verrà affrontata anche la questionenelleadibite per le ferie. Ilatteso per l’inizio di dicembre dovrebbe comportare l’introduzione di alcune novità per quanto riguarda gli. In particolar modo sarà la mobilità verso le cosiddetteL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - Soleluna790210 : Tanto il nuovo dpcm è già chiaro,sarà tutta zona gialla così si potrà fare shopping però ognuno nel proprio comune… - PugliaStream : Spostamenti e seconde case, nuovo dpcm: le regole per chi viaggia (e i rischi da evitare) - AA311922 : RT @tempoweb: #spostamenti tra #Regioni, #parenti stretti, cene, #negozi e #ristoranti. Ecco cosa si potrà fare in vista del #Natale #DPCM… -