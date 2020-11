Nel 2020 i femminicidi sono cresciuti del 7,3%, una vittima su 3 over 65 (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - Nel 2019 i femminicidi registrano un trend in diminuzione (111) rispetto al 2018 (141), in linea con la diminuzione generale degli omicidi. Una controtendenza si registra, pero', nei primi nove mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso con un aumento del 7,3% (88 donne uccise nel 2020 a fronte di 82 del 2019). Stesso trend in aumento se analizziamo le vittime in ambito familiare/affettivo che passano dal 68 a 77 (con un aumento del 13,2%), uccise in prevalenza da partner o ex partner (e solo per il 28% nel 2020 per mano di genitori o figli). sono i dati che emergono dal report 'Un anno di Codice Rosso reati spia e femminicidi' realizzato dalla Direzione centrale della polizia criminale in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - Nel 2019 iregistrano un trend in diminuzione (111) rispetto al 2018 (141), in linea con la diminuzione generale degli omicidi. Una controtendenza si registra, pero', nei primi nove mesi delrispetto allo stesso periodo dell'anno scorso con un aumento del 7,3% (88 donne uccise nela fronte di 82 del 2019). Stesso trend in aumento se analizziamo le vittime in ambito familiare/affettivo che passano dal 68 a 77 (con un aumento del 13,2%), uccise in prevalenza da partner o ex partner (e solo per il 28% nelper mano di genitori o figli).i dati che emergono dal report 'Un anno di Codice Rosso reati spia e' realizzato dalla Direzione centrale della polizia criminale in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza ...

fattoquotidiano : Il commercialista nel cui studio milanese a fine 2017 è stato registrato e domiciliato il movimento “Lega per Salvi… - OptaPaolo : 0 - Nel 2020 il Milan non ha mai perso nelle nove partite giocate senza Zlatan Ibrahimovic (6V, 3N) - la percentual… - ItalianAirForce : Domani, mercoledì #25Novembre 2020, alle ore 16:00, in diretta streaming dal Palazzo dell'Aeronautica #Roma, sarà p… - TrippieLed : @ilunediblu Cioè vai ancora a scuola nel 2020? Allora non sei nessuno, vergogna - QLexPipiens : RT @Mr_Ozymandias: L’azienda Purdue Pharma si è dichiarata colpevole nel caso riguardante la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. Ha amm… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2020 Aerei, nel 2020 «spariti» 2,7 miliardi di passeggeri (e 421 miliardi di ricavi) Corriere della Sera Chiesa dei gesuiti il cantiere procede aperto il salone al piano superiore

Procedono senza intoppi, e nei tempi previsti dal progetto, i lavori di riqualificazione dell’edificio inserito nel compendio della ex caserma Tasso. La prossima estate l’antica chiesa ...

Violenza sessuale: oltre il contatto fisico e a mezzo social media

Può sussistere in reato in assenza di contatto fisico anche se autore e vittima non si sono mai incontrati di persona? La parola agli Ermellini.

Procedono senza intoppi, e nei tempi previsti dal progetto, i lavori di riqualificazione dell’edificio inserito nel compendio della ex caserma Tasso. La prossima estate l’antica chiesa ...Può sussistere in reato in assenza di contatto fisico anche se autore e vittima non si sono mai incontrati di persona? La parola agli Ermellini.