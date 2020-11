Milan, nome nuovo dalla Germania: sondaggio per il nipote di Bogarde dell'Hoffenheim, può arrivare a zero (Di mercoledì 25 novembre 2020) I rossoneri sarebbero sulle tracce di Melayro Bogarde, giovane centrale olandese dell'Hoffenheim in scadenza di contratto a fine stagione. Leggi su 90min (Di mercoledì 25 novembre 2020) I rossoneri sarebbero sulle tracce di Melayro, giovane centrale olandesein scadenza di contratto a fine stagione.

