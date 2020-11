Grande Fratello Vip 6: ecco chi potrebbero essere i primi 3 concorrenti (Di mercoledì 25 novembre 2020) La quinta edizione del GF Vip terminerà il prossimo 8 febbraio e nonostante ci siano in cantiere altri 10 vipponi pronti ad entrare in casa, online è già partito il toto-cast sul Grande Fratello Vip 6. I primi tre nomi a finire nel vortice del toto-cast del Grande Fratello Vip 6 sono Andrea Iannone (annunciato da Alfonso Signorini a Casa Chi), Amedeo Goria (intervistato da SuperGuidaTv) e Giovanni Ciacci (intervistato da BubinoBlog). “Penso che agli autori del Grande Fratello sia venuto in mente di chiedermi di entrare nella casa come concorrente” – ha dichiarato Amedeo Goria – “Il 16 febbraio lascerò il mio lavoro in Rai ma per quel periodo il reality sarà finito. Magari se ne parlerà per il prossimo anno”. E ancora: “Un reality come Grande ... Leggi su biccy (Di mercoledì 25 novembre 2020) La quinta edizione del GF Vip terminerà il prossimo 8 febbraio e nonostante ci siano in cantiere altri 10 vipponi pronti ad entrare in casa, online è già partito il toto-cast sulVip 6. Itre nomi a finire nel vortice del toto-cast delVip 6 sono Andrea Iannone (annunciato da Alfonso Signorini a Casa Chi), Amedeo Goria (intervistato da SuperGuidaTv) e Giovanni Ciacci (intervistato da BubinoBlog). “Penso che agli autori delsia venuto in mente di chiedermi di entrare nella casa come concorrente” – ha dichiarato Amedeo Goria – “Il 16 febbraio lascerò il mio lavoro in Rai ma per quel periodo il reality sarà finito. Magari se ne parlerà per il prossimo anno”. E ancora: “Un reality come...

