Fallout 76 riceve oggi a sorpresa l' espansione Alba d' Acciaio

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 25 novembre 2020) L'incursione di76 nel multiplayer online non è stata come tutti ci aspettavamo, ma Bethesda ha fornito contenuti, aggiornamenti gratuiti per il suo gioco migliorando la situazione. Dopo aver offerto una grandecome Wastelanders,76, a, il suo nuovo aggiornamento gratuito con il nome did'. In teoria, questasarebbe dovuta essere lanciata il 1° dicembre, ma Bethesda ha anticipato di alcuni giorni questo nuovo contenuto. Il motivo? A quanto pare, alcuni giorni fa, l'è trapelata nel negozio Xbox, consentendo agli utenti di Xbox One e Xbox Series X/S di scaricare questama non di riprodurla. Ciò ha generato molta ...