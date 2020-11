E’ morto Maradona

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 25 novembre 2020)Il 2020 si porta via colui che è considerato il calciatore più forte di tutti i tempi. Diego Armandodopo aver subito un arresto cardiorespiratorio. A dare la notizia sono i media argentini. Aveva compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre e da pochi giorni era stato sottoposto ad un delicato intervento al cervello per la rimozione di un coagulo di sangue. Si trovava nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove si era sistemato una volta dimesso dall’ospedale. Nella giornata di oggi l’arresto cardiaco e – si apprende – l’inutile intervento dei medici, che ne hanno constato la morte. Stella dell’Argentina Campione del Mondo nel 1986, soprannominato El Pibe de Oro, è stato l’artefice dei due scudetti conquistati dal Napoli nella sua storia (stagioni 1986/87 e 1989/90). In Serie A, sempre con la squadra partenopea, ...