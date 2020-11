Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - MediasetTgcom24 : Dall'Argentina: 'Morto Diego Armando Maradona' - pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - Paolosans2003 : RT @FootballAndDre1: Fisicamente sei morto oggi. Ma in campo, in quel prato verde, ti sei guadagnato l'immortalità. Tra 10, 20, 100, 300 an… - LenaPoros : RT @SkyTG24: Calcio, morto Diego Armando Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : morto Diego

Napoli, 25 Novembre - E' morto Diego Armando Maradona. Lo annuncia il quotidiano Clarin. Il Pibe, si legge nell'edizione online, è deceduto per un arresto cardiorespiratorio.Maradona, che ha compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre, è morto in seguito ad un arresto cardiocircolatorio, come si apprende dal giornale argentino El Clarin. Soltanto lo scorso 11 novembre era stato ...