Dopo l'intervista dalla Gruber, Conte sottoposto a tampone (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il premier è risultato negativo Durante l'intervista di lunedì sera a "Otto e Mezzo", molti spettatori hanno notato come Giuseppe Conte non sprizzasse salute. Leggi anche: Dpcm di dicembre: incognita spostamenti. Vietati fino al 20 dicembre? Già nel pomeriggio di ieri, 24 novembre, Lilli Gruber aveva precisato come il Premier avesse un problema alle corde vocali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Conte (@giuseppeConte ufficiale) Nella tarda serata è arrivata una ulteriore conferma da parte di Palazzo Chigi: il tampone di Conte è negativo. Il Presidente del Consiglio si è sottoposto al test anche perché oggi, 25 novembre, incontrerà il premier Pedro Sanchez e volerà in Spagna.

