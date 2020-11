Detto Fatto, Bianca Guaccero si scusa sul tutorial imbarazzante per le donne e per la Rai | Video (Di mercoledì 25 novembre 2020) Arriva dal suo account Instagram il post di scuse della conduttrice Dopo le polemiche, è saltata la puntata di “Detto Fatto” di oggi, mercoledì 25 novembre. Ma cosa è successo durante il programma in onda su Raidue? E dopo sui social? Tutta colpa di un tutorial che non è piaciuto al pubblico né al mondo politico. E dalle pagine social, la conduttrice Bianca Guaccero con una foto nera, scrive un lungo commento per rispondere alle polemiche nate per la sua trasmissione in onda il primo pomeriggio su Raidue. Ecco cosa scrive la conduttrice: “Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede… soprattutto nella difesa della categoria che rappresento.. la donna… ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto… cercando di abbattere ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Arriva dal suo account Instagram il post di scuse della conduttrice Dopo le polemiche, è saltata la puntata di “” di oggi, mercoledì 25 novembre. Ma cosa è successo durante il programma in onda su Raidue? E dopo sui social? Tutta colpa di unche non è piaciuto al pubblico né al mondo politico. E dalle pagine social, la conduttricecon una foto nera, scrive un lungo commento per rispondere alle polemiche nate per la sua trasmissione in onda il primo pomeriggio su Raidue. Ecco cosa scrive la conduttrice: “Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede… soprattutto nella difesa della categoria che rappresento.. la donna… ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto… cercando di abbattere ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - Corriere : Rai, bufera sul tutorial di «Detto fatto» su come fare la spesa «sensuali» - Torakjkj : Hanno cancellato il tweet, il SMM di Detto Fatto oggi avrà avuto molto da fare. - Dixy62553861 : RT @foresta233: Detto Fatto sospeso? Dopo la 'spesa sexy' il programma di Bianca Guaccero non va in onda. «Aperta un'indagine» https://t.co… -