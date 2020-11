Corso Vittorio Emanuele, 40enne tenta il suicidio: salvata dai pompieri (Di mercoledì 25 novembre 2020) Cronaca di Napoli: una 40enne ha tentato di impiccarsi nella propria abitazione in Corso Vittorio Emanuele. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco. Ieri sera, martedì 24 novembre, i Vigili del fuoco hanno salvato una donna di 40 anni che ha tentato il suicidio impiccandosi nella sua casa al Corso Vittorio Emanuele. Come riporta “Il Mattino”, Leggi su 2anews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Cronaca di Napoli: unahato di impiccarsi nella propria abitazione in. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco. Ieri sera, martedì 24 novembre, i Vigili del fuoco hanno salvato una donna di 40 anni che hato ilimpiccandosi nella sua casa al. Come riporta “Il Mattino”,

lavocedeibrand : C'è Riflessi all'interno di - The Britannique Naples, Curio Collection by Hilton? l'affascinante hotel a 5 stelle s… - cristinapuntoli : @LaMerlettaia A parte corso Vittorio Emanuele, Milano è il solito caos. Anzi senza area A, B, C, D...e parcheggi gratis è anche peggio... - 70controtutti : @danielamartani basterebbe che più del 50 % non facesse il vaccino e andrebbe a fare il mimo in corso Vittorio Emanuele - merlinoontheweb : @LaMerlettaia Guarda che la gente lavora in tutta Italia. Tu parli di vasche in Corso Vittorio Emanuele, cosa che c… - PraesesMundi : @VirtualRaven @vittorio_grandi @lorenzdonofrio Va ricordato che nel corso degli ultimi anni sono stati tagliati cir… -