Conte: "Controlli anti-Covid per chi trascorre il Natale all'estero"

Bilaterale Italia-Spagna a Palma di Maiorca. Il premier Conte in conferenza stampa: "Sul dpcm Natale siamo al lavoro". ROMA – Bilaterale Italia-Spagna a Palma di Maiorca. Incontro tra il premier Conte e Pedro Sanchez per parlare di Recovery Fund, Natale e vaccini. Al termine del vertice i due leader in conferenza stampa hanno fatto il punto sulla collaborazione tra i due Paesi. 

Conte: "Pensiamo a controlli per chi torna dall'estero dopo Natale" 

In conferenza stampa il premier Conte è ritornato sul dpcm Natale e sulla chiusura degli impianti sciistici: "Siamo al lavoro per decidere delle norme a livello europeo. Non si tratta di invadere scelte di natura nazionale. Possibile l'introduzione di controlli ..."

