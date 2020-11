Carlo Cracco diffida Giletti e Zazzaroni in seguito al caso Genovese

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Arriva puntuale ladinei confronti di, che la scorsa settimana ha ospitato Fabrizio Corona come esperto del lato oscuro della movida milanese. Per il giornalista di Non è l’Arena Fabrizio è la persona più indicata per rivelare alcuni aspetti sulle misteriose feste date da. Come sappiamo il ricco imprenditore è stato arrestato con l’accusa di violenza carnale effettuata ai danni di una diciottenne per più di 20 ore. Per Corona il problema di questi party, che avvengono in segreto e sfuggono ad ogni controllo, sta nello spaccio di droga. Nel suo parlare l’ex re dei paparazzi ha coinvolto ancheaccusandolo di connivenza. Un’affermazione da cuisi è dissociato e chenon ...