Borussia-Shakhtar 4-0: dominio tedesco (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non c’è storia per i Tedeschi che nella partita Borussia-Shakhtar giocata questa sera al Borussia-Park in occasione della quarta giornata di Champions, battono 4:0 la squadra di Castro volando al comando del Gruppo B e raggiungendo quota 8 punti. Borussia-Shakhtar, come si è svolta la partita? Primo tempo Come all’andata, il Borussia ha dominato la partita fin dall’inizio, aprendo le danze con un gol su rigore al 17? battuto da Stindl e seguito dal raddoppio di Elvendi al 34? che butta la palla in rete grazie ad un angolo perfetto di Stindl. La partita continua senza grandi azioni fino al minuto di recupero del primo tempo dove Embolo si fionda in area e trovando il pallone alto opta per una sforbiciata: è il gol del 3:0. Secondo tempo Il secondo tempo prosegue ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non c’è storia per i Tedeschi che nella partitagiocata questa sera al-Park in occasione della quarta giornata di Champions, battono 4:0 la squadra di Castro volando al comando del Gruppo B e raggiungendo quota 8 punti., come si è svolta la partita? Primo tempo Come all’andata, ilha dominato la partita fin dall’inizio, aprendo le danze con un gol su rigore al 17? battuto da Stindl e seguito dal raddoppio di Elvendi al 34? che butta la palla in rete grazie ad un angolo perfetto di Stindl. La partita continua senza grandi azioni fino al minuto di recupero del primo tempo dove Embolo si fionda in area e trovando il pallone alto opta per una sforbiciata: è il gol del 3:0. Secondo tempo Il secondo tempo prosegue ...

CorriereQ : Il Borussia M. stende lo Shakhtar: 4-0. Il City vola agli ottavi - _Mj91_ : @90ordnasselA Che problema c’è ? Già stamani ti eri portato avanti con le scuse. Ho anche dovuto leggere che abbiam… - _13DAB : @stebellentani il terribile Shakhtar che a detta del nostro mister non ci ha concesso 'sbazi' ha preso tra andata e… - _grazy87 : Visto ora che il Borussia ha vinto 4-0 contro lo Shakhtar. In pratica l'Inter stasera deve vincere per forza sennò… - sportli26181512 : Il Borussia M. cala il poker, crolla lo Shakhtar. City agli ottavi: La formazione tedesca stende gli ucraini con St… -