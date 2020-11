Assorbenti gratis: il Paese dice sì per la prima volta (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Scozia è il primo Paese che garantisce prodotti per il ciclo mestruale e Assorbenti gratis alle donne, il provvedimento è stato approvato all’unanimità Ieri il parlamento di Edinburgo ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Scozia è il primoche garantisce prodotti per il ciclo mestruale ealle donne, il provvedimento è stato approvato all’unanimità Ieri il parlamento di Edinburgo ha… Questo articolo è stato pubblicato per lada Sara Fonte su BlogLive.it.

