Alba Parietti confessione estrema | “Ho desiderato un sacerdote”

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Lacontinua a far discutere di sé, confessando di avere avuto “una passione travolgente” nei confronti di un alto prelato. Dopo la polemica sulle sue “tre ville” e la lite in diretta al Grande Fratello Vip con Antonella Elia,è tornata a parlare della sua vita privatae le fantasie peccaminose proibite Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale DiPiù laha svelato di aver avuto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

L’annuncio del prolungamento del GF Vip fino a febbraio ha mandato in crisi molti concorrenti. La notizia ha scosso anche Francesco Oppini, che sarebbe intenzionato a lasciare il gioco.Tommaso Zorzi scoppia in lacrime al Gf Vip: notte di pianti per l'influencer, disperato all'idea che Oppini possa andare via dalla casa.