Al Bano | debutto per la figlia Jasmine in Rai | dove la vedremo presto e a fianco di chi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020)Carrisi è pronta. Carica. Tra pochissimi giorni sarà con suo padre Ala The voice senior, in prima serata su Rai1 con Antonella Clerici. Cresce l'attesa a Cellino, quartier generale del Leone pugliese. Mamma Loredana Lecciso, sempre premurosa, la seguirà da casa con Bido (l'altro figlio della Lecciso e Al). Per, che ha iniziato il primo anno all'università di Milano, si tratta delin tv dopo il singolo“Ego”, che sta andando molto bene. Ora per lei è arrivato The voice senior: un grande appuntamento con il pubblico. Al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti Altorna a parlare. “È la prima volta che miafa parte di uno spettacololei è una delle protagoniste: la cosa la rende ...