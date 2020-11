World of Warcraft Shadowlands è disponibile da poco e uno speedrunner è già arrivato al level cap (Di martedì 24 novembre 2020) Oggi, la nuova espansione di World of Warcraft, Shadowlands, è disponibile per tutti i giocatori. Mentre in molti hanno appena iniziato a giocare e si stanno godendo la storia, uno speeedrunner è giù riuscito a raggiungere il level cap in sole sei ore di gioco. DesMephisto, il miglior speedrunner di World of Warcraft, è riuscito a raggiungere il livello massimo di 60 in sole 5 ore e 37 minuti e ha creato la sua complessa guida di speedrunning nel caso vogliate cimentarvi nell'impresa. La guida di DesMephisto disponibile online contiene tutto ciò che bisogna sapere per passare dal livello 50 al 60 nel minor tempo possibile con utili istruzioni passo passo. Shadowlands introduce sei nuove zone tra cui The Maw, Oribos, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 24 novembre 2020) Oggi, la nuova espansione diof, èper tutti i giocatori. Mentre in molti hanno appena iniziato a giocare e si stanno godendo la storia, uno speeedrunner è giù riuscito a raggiungere ilcap in sole sei ore di gioco. DesMephisto, il migliordiof, è riuscito a raggiungere il livello massimo di 60 in sole 5 ore e 37 minuti e ha creato la sua complessa guida di speedrunning nel caso vogliate cimentarvi nell'impresa. La guida di DesMephistoonline contiene tutto ciò che bisogna sapere per passare dal livello 50 al 60 nel minor tempo possibile con utili istruzioni passo passo.introduce sei nuove zone tra cui The Maw, Oribos, ...

