Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: Armando e Gianluca di nuovo in contrasto (Di martedì 24 novembre 2020) Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Armando avrà delle accese discussioni. La prima avverrà tra lui e una corteggiatrice. La seconda, invece, riguarderà, ancora una volta, Gianluca. I due, infatti, si troveranno a contendersi una nuova ragazza. Per quanto riguarda il trono classico, invece, Sophie conoscerà un nuovo ragazzo, mentre Gianluca farà un'esterna molto piacevole con una nuova arrivata. Inoltre, durante la messa in onda verrà tirata in ballo nuovamente Gabriella. Armando nel caos nella puntata di oggi Nella puntata di oggi, martedì 24 novembre, di Uomini e Donne vedremo che ...

