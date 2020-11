“Una giornata per i maschi cattolici eterosessuali”. Bufera sulla proposta del consigliere leghista (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov – Ha scatenato una vera e propria Bufera la provocatoria interrogazione del consigliere comunale di Bagno a Ripoli Gregorio Martinelli Da Silva, della Lega. Ex capogruppo in consiglio comunale per il Carroccio, Martinelli ha chiesto al sindaco l’istituzione di una giornata «dei cattolici eterosessuali» perché «discriminati» dalle leggi a favore degli omosessuali e vittima di marginalizzazione. cattolici discriminati «La società con la complicità delle istituzioni e di politici incapaci sta commettendo nel nome della lotta alla discriminazione la peggiore delle discriminazioni possibili, quella contro i suoi valori e le sue origini», attacca nell’interrogazione. «Con l’avanzamento di proposte come quelle della mozione della commissione pace, o come la legge Zan, si puniscono e si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov – Ha scatenato una vera e propriala provocatoria interrogazione delcomunale di Bagno a Ripoli Gregorio Martinelli Da Silva, della Lega. Ex capogruppo in consiglio comunale per il Carroccio, Martinelli ha chiesto al sindaco l’istituzione di una«deieterosessuali» perché «discriminati» dalle leggi a favore degli omosessuali e vittima di marginalizzazione.discriminati «La società con la complicità delle istituzioni e di politici incapaci sta commettendo nel nome della lotta alla discriminazione la peggiore delle discriminazioni possibili, quella contro i suoi valori e le sue origini», attacca nell’interrogazione. «Con l’avanzamento di proposte come quelle della mozione della commissione pace, o come la legge Zan, si puniscono e si ...

