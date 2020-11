Scuolab | il laboratorio scientifico online in totale sicurezza ovunque tu voglia

(Di martedì 24 novembre 2020) Oltre 60 esperimenti per ripercorrere in prima persona tutte le fasi del Metodo Sperimentale e coinvolgere gli studenti in un’esperienza di apprendimento senza limiti. Utilizzato da più di 10mila studenti e docenti delle Scuole italiane e premiato dal MIUR e dall’European Space Agency,mette a disposizione un ambiente laboratoriale facile da utilizzare ed accessibile. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Scuolab laboratorio

Orizzonte Scuola

La scuola tiene aperti i laboratori di grafica, multimedia, scenografia, architettura, figurativo e design, due giorni alla settimana, come permesso dal Dpcm, ma non tutti i genitori sono d’accordo ...Per chi suona la campanella? Ci siamo chiesti in questi giorni muti e malinconici, con un sole pallido e asciutto che fa breccia fin dentro le aule semideserte di tutte le scuole d’Italia. Per chi suo ...