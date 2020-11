Meteo lungo periodo freddo e perturbato | Inverno

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 24 novembre 2020) Tra una settimana staremo celebrando l’inizio dell’e le condizioniclimatiche saranno tutt’altro che tranquille. Ricordiamo, per chi ancora non lo sapesse, che per convenzione internazionale l’avvio delle 4 stagioni è fissato il primo giorno del mese di riferimento. In questo caso, appunto, il 1° dicembre. Stiamo monitorando con molta attenzione il trend in divenire e dobbiamo dirvi che per tutta la prima decade di dicembre potremmo assistere a frequenti ondate di maltempo. Maltempo che, carte alla mano, dovrebbe giungere sul Mediterraneo a seguito di una corposa, azione depressionaria nord atlantica. Dicembre inizierà col maltempo e colLa prima ondata di maltempo avverrà nei prossimi giorni e si dovrà prestare particolare attenzione all’insidioso vortice ciclonico che si svilupperà sul Mediterraneo ...