Maccio Capatonda: "Scrissi a Michael J. Fox e lui mi rispose dopo cinque anni" (Di martedì 24 novembre 2020) Maccio Capatonda scrisse una lettera a Michael J. Fox, suo idolo d'infanzia, e dopo cinque anni ottenne una risposta dalla star di Ritorno al Futuro. Maccio Capatonda, intervistato dal Corriere della Sera, ha dichiarato che nel suo nuovo libro, intitolato semplicemente 'Libro', ha detto sempre e solo la verità, compresa la storia relativa alla lettera inviata a Michael J. Fox tanti anni fa, quando era ragazzo. Nell'intervista Capatonda, nome d'arte di Marcello Macchia, ha dichiarato: "Ho scritto una lettera a Michael J. Fox: avevo trovato il suo indirizzo su un giornale. dopo cinque anni è arrivata la sua risposta: sono impazzito. Era ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020)scrisse una lettera aJ. Fox, suo idolo d'infanzia, eottenne una risposta dalla star di Ritorno al Futuro., intervistato dal Corriere della Sera, ha dichiarato che nel suo nuovo libro, intitolato semplicemente 'Libro', ha detto sempre e solo la verità, compresa la storia relativa alla lettera inviata aJ. Fox tantifa, quando era ragazzo. Nell'intervista, nome d'arte di Marcello Macchia, ha dichiarato: "Ho scritto una lettera aJ. Fox: avevo trovato il suo indirizzo su un giornale.è arrivata la sua risposta: sono impazzito. Era ...

