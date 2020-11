Inter, Eriksen via a gennaio: prende corpo lo scambio con il Real (Di martedì 24 novembre 2020) Eriksen destinato all’addio nel mercato di gennaio. Il club nerazzurro e il Real Madrid discutono per un possibile scambio con Isco L’Inter a caccia di una sistemazione per Christian Eriksen, che ha deluso finora nella sua esperienza in nerazzurro. Marotta ha aperto alla cessione e il sodalizio di Suning cerca una soluzione per la cessione dell’ex Tottenham. Come riporta Sky Deutschland, l’Inter avrebbe avuto già dei primi contatti con il Real Madrid per Eriksen in un potenziale scambio con Isco, anche quest’ultimo verso l’addio ai ‘Blancos’ e fuori dai progetti di Zidane a Valdebebas. Torna quindi d’attualità la pista Real per Eriksen, già vicino al club campione di Spagna prima del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020)destinato all’addio nel mercato di. Il club nerazzurro e ilMadrid discutono per un possibilecon Isco L’a caccia di una sistemazione per Christian, che ha deluso finora nella sua esperienza in nerazzurro. Marotta ha aperto alla cessione e il sodalizio di Suning cerca una soluzione per la cessione dell’ex Tottenham. Come riporta Sky Deutschland, l’avrebbe avuto già dei primi contatti con ilMadrid perin un potenzialecon Isco, anche quest’ultimo verso l’addio ai ‘Blancos’ e fuori dai progetti di Zidane a Valdebebas. Torna quindi d’attualità la pistaper, già vicino al club campione di Spagna prima del ...

stebellentani : Sacrifichiamo uno dei migliori acquisti degli ultimi anni per un allenatore che ha fatto di tutto per andarsene ed… - FBiasin : Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momen… - FBiasin : #Conte: '#Eriksen ha avuto tantissime occasioni, ha giocato molto più di altri'. Spero sempre in un miracolo che… - RakovEV : RT @FBiasin: Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momento non c'è… - Busonzio : RT @internewsit: #Conte mente sulla gestione Eriksen: i dati dell'Inter ufficializzano 4 problemi - -