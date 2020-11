Cosa riapre e cosa no a dicembre con il DPCM Natale (Di martedì 24 novembre 2020) Negozi aperti fino alle 22, coprifuoco allungato di conseguenza fino alle 23 o addirittura a mezzanotte, ma nessuna deroga per il prolungamento dell’apertura di bar e ristoranti che dovranno chiudere alle 18 anche a dicembre. Potrebbero essere queste le misure contenute in un eventuale DPCM per Natale. Spiega il Corriere: Una delle richieste delle Re-gioni riguarda la deroga per consentire l’apertura serale di bar e ristoranti nelle zone gialle «mantenendo la regola di 4 persone al tavolo, mascherina obbligatoria quando ci si alza, divieto di sosta agli ingressi». Istanze che per il momento il governo non sembra disponibile ad accogliere nella convinzione che l’aumento della mobilità dei cittadini farebbe aumentare il numero dei contagi, soprattutto se sommata agli altri allentamenti che inevitabilmente dovranno essere concessi in ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Negozi aperti fino alle 22, coprifuoco allungato di conseguenza fino alle 23 o addirittura a mezzanotte, ma nessuna deroga per il prolungamento dell’apertura di bar e ristoranti che dovranno chiudere alle 18 anche a. Potrebbero essere queste le misure contenute in un eventualeper. Spiega il Corriere: Una delle richieste delle Re-gioni riguarda la deroga per consentire l’apertura serale di bar e ristoranti nelle zone gialle «mantenendo la regola di 4 persone al tavolo, mascherina obbligatoria quando ci si alza, divieto di sosta agli ingressi». Istanze che per il momento il governo non sembra disponibile ad accogliere nella convinzione che l’aumento della mobilità dei cittadini farebbe aumentare il numero dei contagi, soprattutto se sommata agli altri allentamenti che inevitabilmente dovranno essere concessi in ...

