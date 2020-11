Cgil | Cisl e Uil Caserta | “Una azione comune contro la violenza sulle donne”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– In occasione della giornata internazionaleladonne, istituita dall’Onu nel 1999,e UIL di, insieme alle amministrazioni comunali della provincia e a numerose associazioni territoriali hanno promosso l’attivdi un protocolloladi genere nella convinzione che per per favorire e consolidare lo sviluppo di una cultura contraria a ogni forma diè necessario promuovere un confronto e collabortra Istituzioni, Centri Anti, Servizi, Enti, e Associazioni. Una condanna unanime allae alla discrimindi ...