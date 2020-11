Calciomercato Milan, colpo a zero dall’Arsenal: di chi si tratta (Di martedì 24 novembre 2020) Secondo fonti inglesi il Milan è prossimo a chiudere un affare che porterà a Milano un ottimo giocatore dell’Arsenal. Il Milan vuole regalare a mister Stefano Pioli un nuovo rinforzo. I rossoneri, secondo quanto riportato da Sports Mole, hanno messo nel mirino Folarin Balogun. Il talentuoso attaccante 2001 dell’Arsenal Under 23 ha esordito in prima L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Secondo fonti inglesi ilè prossimo a chiudere un affare che porterà ao un ottimo giocatore dell’Arsenal. Ilvuole regalare a mister Stefano Pioli un nuovo rinforzo. I rossoneri, secondo quanto riportato da Sports Mole, hanno messo nel mirino Folarin Balogun. Il talentuoso attaccante 2001 dell’Arsenal Under 23 ha esordito in prima L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan-#Donnarumma, la trattativa per il rinnovo dovrebbe entrare nel vivo già la prossima settima… - sportli26181512 : Infortunio Ibrahimovic, il QS: 'A gennaio Giroud o Milik per il piano B': Il QS nell'edizione odierna dedica uno sp… - MilanNewsit : Infortunio Ibrahimovic, il QS: 'A gennaio Giroud o Milik per il piano B' - RaiSport : #Thauvin in scadenza col #Marsiglia, il #Milan ci prova Secondo il programma televisivo francese 'Telefoot' i ross… - sportli26181512 : Milan, doppio derby di mercato con l'Inter per l'attacco?: Il Milan è alla ricerca di un vice...… -