Albavilla (Como) – Furgone precipita dalla sopraelevante sul parcheggio del MD: grave una donna (Di martedì 24 novembre 2020) L’incidente stradale in via Prealpi ad Albavilla (Como): è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di circolo di Varese. Probabilmente non ha avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di che cosa stesse per succedere. Un incidente terrificante, probabilmente non ha avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di che cosa stesse per succedere. E’ successo Leggi su periodicodaily (Di martedì 24 novembre 2020) L’incidente stradale in via Prealpi ad): è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di circolo di Varese. Probabilmente non ha avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di che cosa stesse per succedere. Un incidente terrificante, probabilmente non ha avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di che cosa stesse per succedere. E’ successo

annoupanoux : RT @ultimenotizie: Stava parcheggiando l'auto per entrare al supermercato quando è stata investita da un furgone per il trasporto dei medic… - ImpieriFilippo : RT @ultimenotizie: Stava parcheggiando l'auto per entrare al supermercato quando è stata investita da un furgone per il trasporto dei medic… - CristinaCmr : RT @ultimenotizie: Stava parcheggiando l'auto per entrare al supermercato quando è stata investita da un furgone per il trasporto dei medic… - Veronicayesss : RT @ultimenotizie: Stava parcheggiando l'auto per entrare al supermercato quando è stata investita da un furgone per il trasporto dei medic… - juancar80 : RT @ultimenotizie: Stava parcheggiando l'auto per entrare al supermercato quando è stata investita da un furgone per il trasporto dei medic… -