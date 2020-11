Vigili hanno un rapporto nell’auto di ordinanza ma lasciano la radio accesa (Di lunedì 23 novembre 2020) Due Vigili cedono alla passione e si lasciano andare durante un turno di notte. Ma la radio lasciata accidentalmente accesa trasmette tutto. Due Vigili sono stati sorpresi ad intrattenere un rapporto all’interno della loro auto di ordinanza. Si tratta di un uomo e di una donna impegnati in un turno di notte, a presidio in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 23 novembre 2020) Duecedono alla passione e siandare durante un turno di notte. Ma lalasciata accidentalmentetrasmette tutto. Duesono stati sorpresi ad intrattenere unall’interno della loro auto di. Si tratta di un uomo e di una donna impegnati in un turno di notte, a presidio in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

