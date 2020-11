Uccide la mamma | “Mi aveva fatto una fattura malefica”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Ha raccontato di essere vittima di una ‘’ malefica e che era stata proprio laad infliggergliela. Lui era malato psichico e per questo percepiva una pendio di invalidità ma non lo accettava perché a tutti diceva di essere sano e vittima di un maleficio. Ieri sera, in via Remaiola a Torre del Greco (Napoli), l’uomo, 33 anni, ha preso un cacciavite e si è scagliato contro la, Brunella Cervasi, 55 anni. “Ci è voluto tempo“, avrebbe detto al pm Emilio Prisco, davanti al suo difensore Maria Laura Masi. Poi si è messo a dormire. Il giorno dopo ha incontrato la nonna in strada e le ha raccontato tutto. Lei incredula ha chiamato la polizia che arrivata sul posto ha accertato la verità di quel drammatico racconto. L’uomo e stato fermato con l’accusa di omicidio ma nelle ...