Serie B 2020/2021, la Salernitana vola in testa: battuta una Cremonese sprecona (Di martedì 24 novembre 2020) La Salernitana aggancia l'Empoli in testa alla classifica della Serie B 2020/2021 grazie alla vittoria in rimonta sulla Cremonese nel posticipo dell'ottava giornata. All'Arechi i padroni di casa si impongono per 2-1 con grande cinismo, dote assolutamente mancata agli ospiti che sprecano una quantità industriale di occasioni dal primo all'ultimo minuto di gioco e alla fine vengono puniti dovendo rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in questo campionato. Sul piano del gioco un risultato a dir poco ingiusto, ma la Salernitana ha avuto grandi meriti e un Belec in serata super. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT La cronaca – L'inizio di partita è a dir poco clamoroso, perchè dopo 40 secondi la Cremonese è in vantaggio: Valzania infatti trova un gran ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Napoli - Milan: 1-3 - Serie A - Risultato finale e commento alla partita Virgilio Sport Us Grosseto-Livorno (live) 1 a 0. Sicurella regala la vittoria all’ultimo respiro

A partire dalle ore 17.30 vi racconteremo in diretta dallo Zecchini il derby tra Us Grosseto e Livorno, match valevole per la 12ª giornata del girone A di Serie C. GROSSETO Barosi; Raimo, Gorelli, Cio ...

Bahlouli, la scommessa vinta da Trinchera. Occhiuzzi ora ha un “dieci” vero

Bahlouli ormai imprescindibile nello scacchiere tattico del Cosenza. Occhiuzzi si ritrova un trequartista in rampa di lancio.

