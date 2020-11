Paolo Guzzanti | Berlusconi ha rotto con la destra impresentabile di Salvini

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) Dottor, lei oggi scrive che in un paese civile esistono unae una sinistra democratiche, e unae una sinistra impresentabili.Non in un paese civile, solo in Italia esiste tale duplicità, forse per alcuni aspetti la si riscontra in Francia. Mi pare che in questo siamo piuttosto soli. Non ho simpatie per la democrazia ungherese o polacca, ma riconosco a quelle nazioni il fatto oggettivo di essere uscite da una situazione di merda durata mezzo secolo, un periodo di dittatura che a noi è stata risparmiata, e che li ha lasciati cicatrizzati male. Cosa intende?Che l’Italia è una democrazia che non può fare ricorso a tutte le sue componenti senza mettere a rischio la propria natura liberal-democratica. Perché la democrazia è un conto, la liberal democrazia è un altro, la parola democrazia è poco significante, mentre ...