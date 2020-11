Non sono una signora (e nemmeno una donna rettore) (Di lunedì 23 novembre 2020) Una settimana fa è stata eletta, dopo sette secoli (Alleluia!), una rettrice alla prestigiosa e storica Università La Sapienza di Roma: Antonella Polimeni. Quando è uscita la notizia alcuni giornalisti si sono davvero sbizzarriti. C’è chi l’ha definita semplicemente rettore, e chi, peggio, si è lasciato andare al bizzarro accoppiamento rettore-donna o donna-rettore, che farebbe pensare più a un’eroina della DC, donna gatto (Catwoman), che a una docente che è stata eletta democraticamente per il ruolo di rettrice. Che sia la prima donna a ricoprire questo incarico, non giustifica il fatto di usare il sostantivo donna prima o dopo la professione; si sarebbe potuto scrivere semplicemente: Antonella Polimeni è la prima rettrice a ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Una settimana fa è stata eletta, dopo sette secoli (Alleluia!), una rettrice alla prestigiosa e storica Università La Sapienza di Roma: Antonella Polimeni. Quando è uscita la notizia alcuni giornalisti sidavvero sbizzarriti. C’è chi l’ha definita semplicemente, e chi, peggio, si è lasciato andare al bizzarro accoppiamento, che farebbe pensare più a un’eroina della DC,gatto (Catwoman), che a una docente che è stata eletta democraticamente per il ruolo di rettrice. Che sia la primaa ricoprire questo incarico, non giustifica il fatto di usare il sostantivoprima o dopo la professione; si sarebbe potuto scrivere semplicemente: Antonella Polimeni è la prima rettrice a ...

matteosalvinimi : RISTORATORE CONTRO FARAONE (SENATORE DI ITALIA VIVA): 'NON SONO UN BURATTINO!' #vociitaliane - Capezzone : Quindi -#Trump non può essere ascoltato dai telespettatori se i conduttori di Cnn non sono d’accordo e decidono di… - EnricoLetta : 107 è l’incredibile numero di recenti tweets di #Trump giudicati da @Twitter scorretti, fuorvianti e basati su fatt… - fghiosso : RT @borghi_claudio: @LaPrimaManina Non sapevo che Salvini e Meloni fossero al governo e che quindi potessero bloccare una trattativa europe… - MariannaCardini : RT @LuminitaPoenaru: Le persone buone sono persone sensibili che non hanno paura di usare il loro cuore e vivono la vita con la convinzion… -