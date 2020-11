"La sofferenza rende migliori". Quando Bergoglio patì dolori ai polmoni e solitudine (Di lunedì 23 novembre 2020) Francesco Boezi Dalla malattia in gioventù al mondiale vissuto in solitudine in Germania, passando per "l'esilio" a Cordoba: il Papa rammenta le "situazioni Covid" della sua vita Quando papa Francesco è stato eletto nessuno poteva pronosticare la pandemia. Il pontefice argentino si è misurato con un problema nuovo per l'umanità. La preghiera in una piazza San Pietro deserta è già storia. Jorge Mario Bergoglio, in quella circostanza, ha chiesto a Dio di non abbandonare tutti noi, mentre le tenebre si addensavano. In Italia eravamo in pieno lockdown generale. Nei libri di storia entrerà di diritto pure la passeggiata al di fuori delle mura leonine, Quando il Santo Padre ha deciso di pregare pure dinanzi al crocifisso di San Marcello al Corso. Avvenimenti che hanno le sembianze di uno spartiacque per il ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) Francesco Boezi Dalla malattia in gioventù al mondiale vissuto inin Germania, passando per "l'esilio" a Cordoba: il Papa rammenta le "situazioni Covid" della sua vitapapa Francesco è stato eletto nessuno poteva pronosticare la pandemia. Il pontefice argentino si è misurato con un problema nuovo per l'umanità. La preghiera in una piazza San Pietro deserta è già storia. Jorge Mario, in quella circostanza, ha chiesto a Dio di non abbandonare tutti noi, mentre le tenebre si addensavano. In Italia eravamo in pieno lockdown generale. Nei libri di storia entrerà di diritto pure la passeggiata al di fuori delle mura leonine,il Santo Padre ha deciso di pregare pure dinanzi al crocifisso di San Marcello al Corso. Avvenimenti che hanno le sembianze di uno spartiacque per il ...

