Covid, infermiere in quarantena si uccide a Lecce (Di lunedì 23 novembre 2020) L'uomo, 58 anni, era a casa dopo aver avuto contatti con un contagiato: era risultato negativo al primo tampone e in attesa di fare il secondo. Il sindaco di Presicce-Acquarica: "Siamo sgomenti". Aperto un fascicolo, al momento senza ipotesi di reato

