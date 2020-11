Covid-19, calano i positivi in Irpinia: il capoluogo l’unico in doppia cifra (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’azienda Sanitaria Locale comunica che, su 956 tamponi analizzati, sono risultate positive al Covid, 79 persone: – 1, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 4, residenti nel comune di Atripalda; – 1, residente nel comune di Avella; – 12, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Bonito; – 8, residenti nel comune di Casalbore; – 1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Fontanarosa; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 2, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Grottolella; – 6, residenti nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Manocalzati; – 2, residenti nel comune ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’azienda Sanitaria Locale comunica che, su 956 tamponi analizzati, sono risultate positive al, 79 persone: – 1, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 4, residenti nel comune di Atripalda; – 1, residente nel comune di Avella; – 12, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Bonito; – 8, residenti nel comune di Casalbore; – 1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Fontanarosa; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 2, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Grottolella; – 6, residenti nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Manocalzati; – 2, residenti nel comune ...

occhio_notizie : #Covid, calano i nuovi contagi in provincia di #Caserta: oggi 16 decessi - RadioSienaTV : Toscana, calano i contagi Covid: 1.323 nuovi casi - - quot_umbria : Covid: calano i contagi ma sono ancora troppi i decessi - 055firenze : Covid, Giani anticipa i dati: 'Nelle ultime 24 ore in Toscana 1.323 positivi' #coronavirus #toscana #contagi… - infoitinterno : Covid, calano ancora i ricoveri in Piemonte, ma crescono le terapie intensive: +8 -