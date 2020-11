Conte | “La fine dell’anno non può diventare come Ferragosto”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) Le piste da sci e gli impianti difficilmente potranno aprire C’è molta preoccupazione, comprensibilmente, per le feste di Natale e per il comportamento che i singoli cittadini dovranno avere. Nel dpcm del 3 dicembre verranno inserite molte regole ad hoc e alcune raccomandazioni soprattutto su pranzi e veglioni. Il premier, a tal proposito, ha affermato: “Non possiamo permettere che ladiventi. Leggi anche: Nuovo Dpcm: le ipotesi in vista del Natale Sarà quindi, inevitabilmente un Natale diverso con, da quanto emerge nelle ultime ore, nessuna possibilità di sciare e di tornare sulle poste. Troppa è la paura che poi, nell’anno nuovo, si possano avere delle conseguenze pesanti simili a quelle avvenute con la libertà concessa nel periodo estivo e di Ferragosto. Se i ...