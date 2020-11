Cashback | la guida Quando parte? Vale per lo shopping online?

(Di lunedì 23 novembre 2020) Non è semplice districarsi nella giungla dei, i rimborsi che il governo ha previsto per chi fa aquisti con pagamenti elettronic i e che, se sommati, possono portare fino a 3.450 euro di ...

RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Cashback di Natale da 150 euro: cos’è e come funziona il bonus, la guida de ?@L_Economia? - Daniele_Manca : Cashback di Natale da 150 euro: cos’è e come funziona il bonus, la guida de ?@L_Economia? -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback guida

Quotidiano.net

Roma, 23 novembre 2020 - Non è semplice districarsi nella giungla dei cashback, i rimborsi che il governo ha previsto per chi fa aquisti con pagamenti elettronici e che, se sommati, possono portare fi ...A dicembre il rimborso dovrebbe essere di 150 euro che andrebbero ad aggiungersi all’extra cash back di Natale, per 300 euro in tutto: come funziona ...