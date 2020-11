Rc auto e regole contratto base 2020: quali sono le novità? (Di domenica 22 novembre 2020) novità interessanti in tema di Rc auto, con l’introduzione delle regole del cosiddetto contratto-base. Infatti, da pochi giorni si è sbloccato uno strumento, previsto fin dal 2012, per aiutare gli automobilisti assicurati ad individuare la polizza Rc auto più conveniente per le loro esigenze. Il ministero dello Sviluppo economico ha così fissato – con il decreto ministeriale n. 54 dell’11 marzo, pubblicato il 17 giugno – il citato contratto base, che permette di rendere omogenei i confronti e far scattare il nuovo preventivatore dell’Ivass (già indicato dall’art. 136 del Codice delle assicurazioni), più preciso ed utile di quello attuale. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 22 novembre 2020)interessanti in tema di Rc, con l’introduzione delledel cosiddetto. Infatti, da pochi giorni si è sbloccato uno strumento, previsto fin dal 2012, per aiutare glimobilisti assicurati ad individuare la polizza Rcpiù conveniente per le loro esigenze. Il ministero dello Sviluppo economico ha così fissato – con il decreto ministeriale n. 54 dell’11 marzo, pubblicato il 17 giugno – il citato, che permette di rendere omogenei i confronti e far scattare il nuovo preventivatore dell’Ivass (già indicato dall’art. 136 del Codice delle assicurazioni), più preciso ed utile di quello attuale. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa ...

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Gomme da neve. Dal 15 novembre sono obbligatori gli pneumatici invernali o avere le catene a bordo della propria auto.… - TgrRaiTrentino : Gomme da neve. Dal 15 novembre sono obbligatori gli pneumatici invernali o avere le catene a bordo della propria au… - bak0l0 : Non riesco a capire siamo in zona arrancione non ci possiamo muovere al di fuori del comune, ma in giro incroci mol… - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Prorogati i termini massimi del pagamento del bollo auto in Sicilia e nella provincia di Trento. Ma le regole cambiano da r… - LucaGuala : @ramella_f @archiferrara controllo della domanda: Auto: il costo del viaggio varia con le esternalità generate dag… -

Ultime Notizie dalla rete : auto regole Mascherine, passeggeri non conviventi, patenti: le regole in auto Avvenire Toscana rossa, le regole /4. Agricoltura: ok agli spostamenti verso i parenti a cui serve una mano - Le risposte ai lettori

E' sempre consentito assistere un congiunto non autosufficiente ma anche aiutarlo nei campi fino al sesto grado di parentela.. In fondo a questo articolo altri servizi con decine di risposte suddivise ...

Festa abusiva a Napoli con 150 persone senza mascherine: poliziotti colpiti da lanci di bottiglie

Nonostante la pandemia di Covid e le regole ultrarigide, c'è sempre chi prova a eludere ... hanno inscenato una fuga a bordo di un'auto. Ecco la cronologia degli eventi. Una festa abusiva al Borgo ...

E' sempre consentito assistere un congiunto non autosufficiente ma anche aiutarlo nei campi fino al sesto grado di parentela.. In fondo a questo articolo altri servizi con decine di risposte suddivise ...Nonostante la pandemia di Covid e le regole ultrarigide, c'è sempre chi prova a eludere ... hanno inscenato una fuga a bordo di un'auto. Ecco la cronologia degli eventi. Una festa abusiva al Borgo ...