Pinuccio racconta Pierino e il Lupo | l' evento online dal Piccinni con l' Orchestra Metropolitana

(Di domenica 22 novembre 2020) Non è la prima volta che l'attore barese Alessio '' Giannone, noto per essere tra i più apprezzati inviati del tg satirico 'Striscia la notizia', nonché per le sue irriverenti telefonate ai ...

ledimiche : RT @LaGazzettaWeb: Bari, @Pinucciosono racconta Pierino e il Lupo: l'evento online dal Piccinni con l'Orchestra Metropolitana - PastoreFrance : RT @LaGazzettaWeb: Bari, @Pinucciosono racconta Pierino e il Lupo: l'evento online dal Piccinni con l'Orchestra Metropolitana - Pinucciosono : RT @LaGazzettaWeb: Bari, @Pinucciosono racconta Pierino e il Lupo: l'evento online dal Piccinni con l'Orchestra Metropolitana - LaGazzettaWeb : Bari, @Pinucciosono racconta Pierino e il Lupo: l'evento online dal Piccinni con l'Orchestra Metropolitana -

Ultime Notizie dalla rete : Pinuccio racconta

La Gazzetta del Mezzogiorno

Non è la prima volta che l’attore barese Alessio «Pinuccio» Giannone, noto per essere tra i più apprezzati inviati del tg satirico «Striscia la notizia», nonché per le sue irriverenti telefonate ai po ...Andrà in scena domenica prossima, 22 novembre, a partire dalle ore 20, in streaming sulla pagina facebook della Città metropolitana di Bari, lo spettacolo ...