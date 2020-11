Napoli-Milan, i convocati di Gattuso: c’è Insigne, out Osimhen (Di domenica 22 novembre 2020) Sono 22 i convocati del Napoli in vista della sfida contro il Milan che chiuderà l’ottava giornata di Serie A 2020/2021 al San Paolo. Gennaro Gattuso avrà a disposizione praticamente tutta la rosa a eccezione degli infortunati Osimhen e di Hysaj e Rrahmani positivi al coronavirus. Questo l’elenco: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Sono 22 idelin vista della sfida contro ilche chiuderà l’ottava giornata di Serie A 2020/2021 al San Paolo. Gennaroavrà a disposizione praticamente tutta la rosa a eccezione degli infortunatie di Hysaj e Rrahmani positivi al coronavirus. Questo l’elenco: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko,, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente. SportFace.

