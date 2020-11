Mourinho: "Bello essere primi, ma non è un'ossessione" (Di domenica 22 novembre 2020) "Bello essere primi, ma non è un'ossessione". José Mourinho , allenatore del Tottenham, agguanta la vetta della Premier League grazie alla vittoria sul Manchester City. Leggi su feedpress.me (Di domenica 22 novembre 2020) ", ma non è un'". José, allenatore del Tottenham, agguanta la vetta della Premier League grazie alla vittoria sul Manchester City.

zazoomblog : Mourinho re per una notte: “Bello essere primi ma non è un’ossessione” - #Mourinho #notte: #“Bello #essere - ItaSportPress : Mourinho re per una notte: 'Bello essere primi, ma non è un'ossessione' - - sportli26181512 : Mourinho: 'Bello essere primi, ma non è un'ossessione' VIDEO: L'allenatore del Tottenham, José Mourinho si gode la.… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TOTTENHAM - Mourinho: 'Bello essere primi in classifica, ma l'importante è lottare per il titolo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: TOTTENHAM - Mourinho: 'Bello essere primi in classifica, ma l'importante è lottare per il titolo' -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Bello Mourinho: "Bello essere primi, ma non è un'ossessione" Corriere dello Sport.it Mourinho: "Bello essere primi, ma non è un'ossessione"

"Bello essere primi, ma non è un'ossessione". José Mourinho, allenatore del Tottenham, agguanta la vetta della Premier League grazie alla vittoria sul Manchester City.

Mourinho: «Bello essere primi, ma non è un’ossessione» – VIDEO

Josè Mourinho è molto soddisfatto in conferenza stampa dopo la vittoria del Tottenham contro il Manchester City. Le sue parole ...

"Bello essere primi, ma non è un'ossessione". José Mourinho, allenatore del Tottenham, agguanta la vetta della Premier League grazie alla vittoria sul Manchester City.Josè Mourinho è molto soddisfatto in conferenza stampa dopo la vittoria del Tottenham contro il Manchester City. Le sue parole ...