Azzolina: Ipotesi rientro graduale a scuola, ma la data è ancora incerta (Di domenica 22 novembre 2020) La ministra dell'Istruzione ammette che sulla data di riapertura delle scuole non se la sente di indicare una data. Il 4 dicembre è dietro l'angolo e la situazione è ancora troppo incerta per pronunciazioni di qualsiasi genere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 22 novembre 2020) La ministra dell'Istruzione ammette che sulladi riapertura delle scuole non se la sente di indicare una. Il 4 dicembre è dietro l'angolo e la situazione ètroppoper pronunciazioni di qualsiasi genere. L'articolo .

orizzontescuola : Azzolina: Ipotesi rientro graduale a scuola, ma la data è ancora incerta - SchoolrHQ : La Ministra: 'Dobbiamo essere preparati, ci vogliono tamponi e un piano trasporti. L’ipotesi che tornino le prime e… - EmaMorao : @CarloCalenda e l'ipotesi del governo del presidente - LegaCamera : #Toccalini: #Azzolina non volti ancora le spalle ai maturandi, come già accaduto lo scorso anno! Gli studenti di q… - Val1Rosa : Piccolissima riflessione su #Franceschini : un ministro non dovrebbe cercare di tutelare i lavoratori e in genere l… -