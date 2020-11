Atp Finals 2020 | il titolo di doppio va alla coppia Koolhof Mektic

(Di domenica 22 novembre 2020) La prima finale ditutta europea dal 1990 andata in scena alle Atpha incoronato laformata dall’olandese Wesleye dal croato Nikola. In finale, i due hanno superato con il punteggio di 6-2 3-6 10-5 Jurgen Melzer ed Edouard Roger-Vasselin. Nonostante due set ed un match tie-break disputati, la sfida è stata piuttosto rapida e si è risolta in appena un’ora e diciotto minuti di gioco. CRONACA – Nella prima frazione,hanno perso appena tre punti in quattro turni di servizio e si sono agevolmente imposti per 6-2. Nel secondo parziale, invece, il break decisivo è arrivato nel quarto gioco ad opera dellaMelzer/Roger-Vasselin, molto solida al servizio. Infine, nel set decisivo, dopo un equilibrio ...

SuperTennisTv : ?? IMMENSO JANNIK, CAMPIONE AL #SOFIAOPEN?? Primo titolo #ATP in carriera ad un anno dalle #NextGenATP Finals. Pri… - sportface2016 : #AtpFinals 2020: il titolo di doppio va alla coppia #KoolhofMektic - Tenniscircus : Finale di doppio inedita alle Atp Finals di Londra - - infoitsport : ATP Finals: Thiem vs Medvedev, è il cambio della guardia. Ma l’appeal è, e sarà, lo stesso? - Eurosport_IT : Quante volte Nadal e Djokovic sono stati eliminati nello stesso torneo? ?? Thiem e Medvedev, finalisti delle ATP Fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Finals

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...