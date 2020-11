Verona Sassuolo, i convocati di De Zerbi: out Caputo ma torna Djuricic (Di sabato 21 novembre 2020) Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani contro il Verona: out bomber Caputo Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani pomeriggio contro il Verona. Out Pegolo, Defrel, Romagna, Haraslin e Caputo. tornano Djuricic, Chiriches, Toljan. Portieri: Consigli, Turati.Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos.Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Obiang, Traoré, Bourabia, Locatelli.Attaccanti: Boga, Raspadori, Berardi, Oddi, Schiappacasse Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Roberto Deha diramato l’elenco dei giocatoriper il match di domani contro il: out bomberRoberto Deha diramato l’elenco dei giocatoriper il match di domani pomeriggio contro il. Out Pegolo, Defrel, Romagna, Haraslin eno, Chiriches, Toljan. Portieri: Consigli, Turati.Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos.Centrocampisti: Magnanelli, Lopez,, Obiang, Traoré, Bourabia, Locatelli.Attaccanti: Boga, Raspadori, Berardi, Oddi, Schiappacasse Leggi su Calcionews24.com

